Биолог заявила о необходимости использования защитных масок

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что защитные маски необходимо носить не только в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщило РИА Новости.

«В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции», — сказала Баранова.

Она привела в пример тот факт, что заболевание гриппом может также привести к летальному исходу.

По словам биолога, из соображений общей безопасности «маски правильно носить всегда».

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о правилах утилизации масок.

Также врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.