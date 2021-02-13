Биолог заявила о необходимости использования защитных масок
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
«В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции», — сказала Баранова.
Она привела в пример тот факт, что заболевание гриппом может также привести к летальному исходу.
По словам биолога, из соображений общей безопасности «маски правильно носить всегда».
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о правилах утилизации масок.
Также врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.