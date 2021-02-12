В Роспотребнадзоре напомнили о правилах утилизации масок

Рекомендации по утилизации использованных средств индивидуальной защиты перечислили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Пандемия коронавируса привела к проблеме утилизации масок, перчаток и дезинфицирующих салфеток. Подобные отходы по классификации относятся не к медицинским, а к коммунальным, рассказали в Роспотребнадзоре.

Использованные маски и другие средства могут содержать инфекционную составляющую. Такой тип мусора опасен как для человека, так и для окружающей среды.

В рекомендациях уточняется, что использованные СИЗ нужно утилизировать в герметично закрытом пакете.

Ранее врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.