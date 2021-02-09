Эрдоган рассказал о национальной космической программе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации национальной космической программы заявил, что Турция планирует к концу 2023 года запустить в космос ракету, которая приземлится на Луне.

Об этом информирует Anadolu.

«Турция открывает дверь в «космическое путешествие» своей цивилизации, которая веками была пионером справедливости, нравственности и мира во всём мире», — заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что в рамках национальной космической программы Турция намерена отправить своего гражданина в космос.

Президент выразил надежду, что «дорожная карта национальной космической программы, которая выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована».

Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.