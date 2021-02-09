Эрдоган рассказал о национальной космической программе
- Reuters
Об этом информирует Anadolu.
«Турция открывает дверь в «космическое путешествие» своей цивилизации, которая веками была пионером справедливости, нравственности и мира во всём мире», — заявил Эрдоган.
Он также сообщил, что в рамках национальной космической программы Турция намерена отправить своего гражданина в космос.
Президент выразил надежду, что «дорожная карта национальной космической программы, которая выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована».
Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.