Эрдоган рассказал о национальной космической программе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации национальной космической программы заявил, что Турция планирует к концу 2023 года запустить в космос ракету, которая приземлится на Луне.
Эрдоган рассказал о национальной космической программе
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu.

«Турция открывает дверь в «космическое путешествие» своей цивилизации, которая веками была пионером справедливости, нравственности и мира во всём мире», — заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что в рамках национальной космической программы Турция намерена отправить своего гражданина в космос.

Президент выразил надежду, что «дорожная карта национальной космической программы, которая выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована».

Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. 

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