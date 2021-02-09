В Космическом агентстве Турции рассказали о сотрудничестве с Россией

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Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом информирует ТАСС.
В Космическом агентстве Турции рассказали о сотрудничестве с Россией
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«Что же касается России, у нас уже установились очень хорошие отношения. Я встречался с российским послом (в Турции Алексеем Ерховым. — RT), и мы работаем над проектом соглашения о том, как бы Турция и Россия могли продолжить сотрудничество в этой сфере. Безусловно, Россия занимает очень важное место в космической отрасли, и мы хорошо об этом осведомлены. И мы действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — заявил Сердар Хусейн Йылдырым.

Ранее российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что Россия рассматривает возможность визита делегации «Роскосмоса» в Аргентину.

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