Президент РАН рассказал об ожиданиях в Год науки и технологий в России

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Президент РАН Александр Сергеев прокомментировал старт в России Года науки и технологий.
Президент РАН рассказал об ожиданиях в Год науки и технологий в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Жду и надеюсь, что состоятся серьёзные обсуждения, какие потребности есть у нашей науки, как ей оптимально развиваться, что общество и власть должны сделать, чтобы российская наука могла конкурировать со всем миром. И здесь принципиально важно, что это объявил президент страны. Это означает, что он будет уделять особое внимание развитию науки. Поэтому надеюсь, что Год науки станет тем моментом, который серьёзно изменит, а может, даже переломит ситуацию в науке», — сказал Александр Сергеев в беседе с «Российской газетой».

Говоря о достижениях российских учёных, президент РАН отметил создание вакцины против коронавируса и лекарства от болезни Бехтерева.

Также в год науки должны стартовать несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и освоению ресурсов мирового океана, рассказал он.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что в журнале The Lancet приведены мнения крупных международных специалистов о вакцине против коронавируса «Спутник V».

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