Запущенный с Плесецка военный спутник внесён в каталог космических объектов

Российский военный спутник, запущенный во вторник на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте — космическом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны. Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский военный спутник. Запущенный космический аппарат Минобороны был принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.