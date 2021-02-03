Запущенный с Плесецка военный спутник внесён в каталог космических объектов
«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте — космическом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский военный спутник.
Запущенный космический аппарат Минобороны был принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.