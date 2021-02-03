Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский военный спутник.
Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник
  • globallookpress.com

«Стартовавшая сегодня, 2 февраля, в 23:45 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — приводит Интерфакс сообщение оборонного ведомства.

Также отмечается, что запущенный космический аппарат Минобороны принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

В ведомстве сообщили, что с космическим аппаратом Минобороны России установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск аппарата прошёл штатно.

Ранее сообщалось, что специалисты ВКС России вывели на орбиту 21 аппарат в 2020 году.

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