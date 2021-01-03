Специалисты ВКС России вывели на орбиту 21 аппарат в 2020 году
«В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения.
Ранее в Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за год.