В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за год

Российские военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, которые приближались к границам России в 2020 году.

«В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что каждый день в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевом дежурстве состоят более 6 тыс. военных.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе заявил, что Минобороны за 2020 год нарастило возможности разведки воздушного пространства возле границ страны.