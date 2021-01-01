В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за год
«В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что каждый день в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевом дежурстве состоят более 6 тыс. военных.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе заявил, что Минобороны за 2020 год нарастило возможности разведки воздушного пространства возле границ страны.