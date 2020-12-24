Минобороны усилило авиаразведку в приграничных районах России

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе заявил, что Минобороны за 2020 год нарастило возможности разведки воздушного пространства возле границ страны.

«Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, благодаря этому можно будет более оперативно реагировать на нарушения в воздушном пространстве.

Герасимов добавил, что увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.

Также Герасимов заявил, что военные корабли Североатлантического альянса и стратегическая авиация США увеличили активность у российских границ.