Минобороны усилило авиаразведку в приграничных районах России
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, благодаря этому можно будет более оперативно реагировать на нарушения в воздушном пространстве.
Герасимов добавил, что увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.
Также Герасимов заявил, что военные корабли Североатлантического альянса и стратегическая авиация США увеличили активность у российских границ.