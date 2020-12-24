В Генштабе сообщили об усилении активности НАТО у границ России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — заявил он в ходе брифинга для иностранных атташе.
Он добавил, что Россия предлагала НАТО и США подумать над мерами для предотвращения негативного развития ситуации, в частности о возобновлении диалога по военной линии.
Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.