В Генштабе сообщили об усилении активности НАТО у границ России

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что военные корабли Североатлантического альянса и стратегическая авиация США увеличили активность у российских границ.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — заявил он в ходе брифинга для иностранных атташе.

Он добавил, что Россия предлагала НАТО и США подумать над мерами для предотвращения негативного развития ситуации, в частности о возобновлении диалога по военной линии.

Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.