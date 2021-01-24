РИА Новости: пять спутников «Глонасс» планируют запустить в этом году

Пять навигационных спутников «Глонасс» планируется запустить в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего «Глонасса-М» — в течение года, двух «Глонассов-К» — во втором и третьем кварталах, двух «Глонассов-К2» — в третьем и четвёртом кварталах», — говорится в сообщении.

По его словам, данный график может быть скорректирован как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.

26 октября 2020 года спутник нового поколения ГЛОНАСС-К был выведен на расчётную орбиту.