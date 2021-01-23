Источник назвал число планируемых пусков с Байконура в 2021 году

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С космодрома Байконур в 2021 году «планируются от 15 до 17 стартов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Источник назвал число планируемых пусков с Байконура в 2021 году
  • globallookpress.com

«В этом году планируются от 15 до 17 стартов с Байконура», — рассказали агентству.

По словам источника, «на орбиту намечается вывести, в частности, три пилотируемых корабля «Союз», три грузовых «Прогресса», два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник «Арктика-М».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году.

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