Медведев провёл совещание о результатах деятельности «Роскосмоса» в 2020 году

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году.

«Провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году», — написал Медведев.

Как сообщает РИА Новости, Россия за этот году провела 16 космических запусков, в том числе по семь с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.

Также в 2020 году был запущен 21 российский космический аппарат, а также осуществлен третий испытательный пуск ракеты «Ангара» тяжёлого класса.