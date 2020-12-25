Медведев провёл совещание о результатах деятельности «Роскосмоса» в 2020 году
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«Провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году», — написал Медведев.
Как сообщает РИА Новости, Россия за этот году провела 16 космических запусков, в том числе по семь с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.
Также в 2020 году был запущен 21 российский космический аппарат, а также осуществлен третий испытательный пуск ракеты «Ангара» тяжёлого класса.