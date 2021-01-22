Эпидемиолог рассказал подробности о британском штамме коронавируса
- Reuters
«Британский штамм принципиально не отличается от уханьского или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создана тест-система для выявления британского штамма коронавируса.
Также сообщалось, что Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией из-за выявления там нового штамма коронавируса.