Эпидемиолог рассказал подробности о британском штамме коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» рассказал, что британский штамм коронавируса принципиально не отличается от других штаммов.

«Британский штамм принципиально не отличается от уханьского или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создана тест-система для выявления британского штамма коронавируса.

Также сообщалось, что Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией из-за выявления там нового штамма коронавируса.