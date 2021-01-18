Эпидемиолог рассказала о морозоустойчивости коронавируса

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о морозоустойчивости коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.
Эпидемиолог рассказала о морозоустойчивости коронавируса
  • Reuters

«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре», — заявила эпидемиолог.

Она рассказала, что при скоплении людей на открытом воздухе нужно обязательно носить маску.

По словам Пшеничной, коронавирус является морозоустойчивым и способен сохранять жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 857 случаев коронавируса.

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