Эпидемиолог рассказала о морозоустойчивости коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о морозоустойчивости коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.

«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре», — заявила эпидемиолог.

Она рассказала, что при скоплении людей на открытом воздухе нужно обязательно носить маску.

По словам Пшеничной, коронавирус является морозоустойчивым и способен сохранять жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 857 случаев коронавируса.