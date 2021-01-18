Эпидемиолог рассказала о морозоустойчивости коронавируса
- Reuters
«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре», — заявила эпидемиолог.
Она рассказала, что при скоплении людей на открытом воздухе нужно обязательно носить маску.
По словам Пшеничной, коронавирус является морозоустойчивым и способен сохранять жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 857 случаев коронавируса.