РФПИ и центр Гамалеи создали международный совет по «Спутнику V»
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Об этом сообщили в РФПИ.
«РФПИ и НИЦ Гамалеи объявляют о создании международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцине против коронавируса», — приводит сообщение РИА Новости.
В состав совета вошли ведущие учёные и вирусологи из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в рамках совета учёные-разработчики «Спутника V» будут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными экспертами.
21 декабря центр имени Гамалеи, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.