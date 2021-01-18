РФПИ и центр Гамалеи создали международный совет по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали международный экспертный совет по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщили в РФПИ.

«РФПИ и НИЦ Гамалеи объявляют о создании международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцине против коронавируса», — приводит сообщение РИА Новости.

В состав совета вошли ведущие учёные и вирусологи из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в рамках совета учёные-разработчики «Спутника V» будут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными экспертами.

21 декабря центр имени Гамалеи, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.