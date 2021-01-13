Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19

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Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которые не следует применять при коронавирусной инфекции.
Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о противодиарейных препаратах с лоперамидом.

По его словам, эти медикаменты замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления. 

Также он призвал отказаться от ингаляторов, если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин (это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев), опасен при болезнях сердца.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения об алгоритме, способном определить наличие коронавируса по кашлю.

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