Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которые не следует применять при коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о противодиарейных препаратах с лоперамидом.

По его словам, эти медикаменты замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления.

Также он призвал отказаться от ингаляторов, если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин (это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев), опасен при болезнях сердца.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения об алгоритме, способном определить наличие коронавируса по кашлю.