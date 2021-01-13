Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о противодиарейных препаратах с лоперамидом.
По его словам, эти медикаменты замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления.
Также он призвал отказаться от ингаляторов, если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.
Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин (это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев), опасен при болезнях сердца.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения об алгоритме, способном определить наличие коронавируса по кашлю.