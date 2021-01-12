Члены экипажей экспедиции МКС-65 сделали прививку от коронавируса
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).
«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», — сообщили в ЦПК.
Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение вывести из дублирующего состава экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.