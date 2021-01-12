Члены экипажей экспедиции МКС-65 сделали прививку от коронавируса

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Члены основного и дублирующего экипажа длительной экспедиции МКС-65 сделали первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Члены экипажей экспедиции МКС-65 сделали прививку от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», — сообщили в ЦПК.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение вывести из дублирующего состава экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.

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