Учёные рассказали о пациентке с 18 мутациями коронавируса

Российские учёные опубликовали препринт с описанием случая пациентки, в организме которой коронавирус приобрёл 18 новых мутаций, пишут «Известия».

Уточняется, что речь идёт о женщине 47 лет с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование).

Она заболела коронавирусом, проходя химиотерапию в апреле.

С тех пор ей многократно делали ПЦР-тест, и он показывал положительные результаты вплоть до 9 сентября.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский отметил, что «в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме».

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения британского штамма COVID-19.

По последним данным, в России за сутки выявили 22 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 448 203.