Учёные рассказали о способе борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Учёные из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Учёные рассказали о способе борьбы с коронавирусом
  • Reuters

По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится учёными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в 1000 раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток», — заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Он подчеркнул, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.

Ранее европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить