Учёные рассказали о способе борьбы с коронавирусом

Учёные из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится учёными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в 1000 раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток», — заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Он подчеркнул, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.

Ранее европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.