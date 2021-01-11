Учёные рассказали о способе борьбы с коронавирусом
- Reuters
По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится учёными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.
«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в 1000 раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток», — заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.
Он подчеркнул, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.
Ранее европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.