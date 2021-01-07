Учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

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Европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.
Учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания
  • Reuters

Результаты исследований опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Авторы исследования обратили внимание на больных с лёгкой формой коронавируса, у которых после лечения сохранялись жалобы на протяжении минимум трёх месяцев.

Как выяснилось, почти у половины переболевших выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи.

Например, из общей выборки у 98% людей сохранилась усталость, а у 90% — мышечная слабость. 88% испытывали проблемы со сном, а у 87% были различные боли, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, среди которых потеря аппетита, затруднённое дыхание, делирий и сыпь.

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