Европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.

Результаты исследований опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Авторы исследования обратили внимание на больных с лёгкой формой коронавируса, у которых после лечения сохранялись жалобы на протяжении минимум трёх месяцев.

Как выяснилось, почти у половины переболевших выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи.

Например, из общей выборки у 98% людей сохранилась усталость, а у 90% — мышечная слабость. 88% испытывали проблемы со сном, а у 87% были различные боли, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, среди которых потеря аппетита, затруднённое дыхание, делирий и сыпь.