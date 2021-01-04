В России планируют создать беспилотный трамвай в 2022 году

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в «Роскосмос», планирует создать беспилотный трамвай в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — рассказал он.

Он добавил, что завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе.