В России планируют создать беспилотный трамвай в 2022 году

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Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в «Роскосмос», планирует создать беспилотный трамвай в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — рассказал он.

Он добавил, что завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе.

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