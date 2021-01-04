В России планируют создать беспилотный трамвай в 2022 году
«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — рассказал он.
Он добавил, что завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе.