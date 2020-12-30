Путин выступил за работу городского транспорта на водородном топливе

Президент России Владимир Путин заявил, что работа городского транспорта на водородном топливе является в высшей степени востребованной.

Об этом он сказал в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Путин заявил, что нужно обязательно продолжить реализовывать планы использования газомоторного топлива.

«Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе — там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать», — заявил президент.

Кроме того, он считает, что необходимо сделать локомотивы на водороде.

Президент отметил, что это необходимо с учётом требований к сохранению природы и городскому транспорту, особенно в крупных городах, где используется очень много транспорта на дизельном топливе. По его словам, выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах.

«Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе в высшей степени востребована», — заявил Путин.

RT вёл трансляцию совещания президента и премьер-министра на тему развития транспортной отрасли России.