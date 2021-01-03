Онищенко оценил заявление выявившего Эболу учёного о новой болезни

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания.

Онищенко считает, что учёный должен был сделать своё заявление в профессиональном сообществе.

«Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим», — приводит его слова газета «Известия».

При этом Онищенко добавил, что появление новых инфекций — «неизбежный процесс эволюции».

Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.

Также он рассказал, что у одной из пациенток на западе Конго выявили симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки. При этом анализы не показали у неё наличие следов известных науке заболеваний.