Космонавт Борисенко рассказал о традициях празднования Нового года на МКС

Короткая ссылка
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал о традициях празднования Нового года на МКС.
Космонавт Борисенко рассказал о традициях празднования Нового года на МКС
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на Рождество зарубежные коллеги зовут российских членов экипажа в американский сегмент, а на Новый год россияне приглашают коллег к себе.

«Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол», — сообщил Борисенко.

Он добавил, что вместо алкоголя космонавты используют любимые напитки, которые у всех разные: фруктовые соки, чай или кофе, лимонад без газа.

Ранее писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр Семён Альтов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как встретит Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить