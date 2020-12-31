Космонавт Борисенко рассказал о традициях празднования Нового года на МКС

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал о традициях празднования Нового года на МКС.

«На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на Рождество зарубежные коллеги зовут российских членов экипажа в американский сегмент, а на Новый год россияне приглашают коллег к себе.

«Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол», — сообщил Борисенко.

Он добавил, что вместо алкоголя космонавты используют любимые напитки, которые у всех разные: фруктовые соки, чай или кофе, лимонад без газа.

Ранее писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр Семён Альтов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как встретит Новый год.