Российские космонавты на МКС поздравили землян с Новым годом

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые находятся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), поздравили землян с наступающим Новым годом.

Поздравление опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!» — сказал Рыжиков.

Он отметил, что 2020 год стал «серьёзным испытанием для всей планеты».

«Но все мы, жители Земли, снова доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть, — жизнь», — заявил космонавт.

В свою очередь, Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год был юбилейным для МКС — 20 лет назад на ней начал работу первый международный экипаж.

Ранее сообщалось, что глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом.