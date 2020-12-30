Центр Гамалеи проводит испытания средства от COVID-19 на животных
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«Да, безусловно, на экспериментальных животных в настоящий момент», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о том, ведутся ли испытания препарата на животных.
Он добавил, что потом испытания обязательно пройдут на обезьянах.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что в России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител, при этом возможно создание нескольких таких лекарственных средств.