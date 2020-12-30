Центр Гамалеи проводит испытания средства от COVID-19 на животных

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Центр им. Гамалеи проводит испытания средства для лечения коронавируса на экспериментальных животных, заявил глава центра Александр Гинцбург.
Центр Гамалеи проводит испытания средства от COVID-19 на животных
  • © Anton Vaganov
  • Reuters

«Да, безусловно, на экспериментальных животных в настоящий момент», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о том, ведутся ли испытания препарата на животных.

Он добавил, что потом испытания обязательно пройдут на обезьянах.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что в России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител, при этом возможно создание нескольких таких лекарственных средств.

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