Китайская Sinopharm рассказала об эффективности своей вакцины
- Reuters
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Об этом говорится в сообщении Beijing Institute of Biological Products, входящего в Sinopharm.
«После двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%», — цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что это промежуточные итоги проводимой третьей стадии клинических испытаний китайской вакцины.
В ноябре сообщалось, что около 1 млн человек привили вакциной Sinopharm.