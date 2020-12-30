Китайская Sinopharm рассказала об эффективности своей вакцины

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Эффективность инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, составила 79,34%. 
Китайская Sinopharm рассказала об эффективности своей вакцины
  • Reuters
  • © Tingshu Wang

Об этом говорится в сообщении Beijing Institute of Biological Products, входящего в Sinopharm.

«После двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что это промежуточные итоги проводимой третьей стадии клинических испытаний китайской вакцины. 

В ноябре сообщалось, что около 1 млн человек привили вакциной Sinopharm.

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