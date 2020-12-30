Китайская Sinopharm рассказала об эффективности своей вакцины

Эффективность инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, составила 79,34%.

Об этом говорится в сообщении Beijing Institute of Biological Products, входящего в Sinopharm.

«После двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что это промежуточные итоги проводимой третьей стадии клинических испытаний китайской вакцины.

В ноябре сообщалось, что около 1 млн человек привили вакциной Sinopharm.