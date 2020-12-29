Рогозин прокомментировал ситуацию с утечкой воздуха на МКС

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС).
Рогозин прокомментировал ситуацию с утечкой воздуха на МКС
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По его словам, в настоящее время ведутся работы по поиску утечки, будет проводиться отсечение отсеков на американском сегменте.

Рогозин сообщил, что на МКС есть большие запасы воздуха, а в феврале туда отправят грузовик «Прогресс», который привезёт всё необходимое, в том числе приборы для более детального изучения причин утечки воздуха.

«Я бы отнёс это всё к регламентным работам с приборами. Это займёт определённое время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 года. Эту течь, эту щель, её не видно даже, она практически невидимая. Возможно, это какой-то элемент старого шва, которых много. Сколько было сварки на всех модулях станции! Поэтому это герметизируется легко изнутри, и течь прекращается», — цитирует kp.ru Рогозина.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв рассказал, что на МКС темпы утечки воздуха очень маленькие.

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