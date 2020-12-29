Отряд космонавтов-испытателей в России пополнили четыре новобранца

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Отряд космонавтов-испытателей в России пополнили четыре новобранца, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

«Кандидаты, поступившие в отряд космонавтов в 2018 году, завершили общекосмическую подготовку и получили квалификацию космонавтов-испытателей. Это радостный для всех нас момент. В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полётам в космос», — приводит его слова пресс-служба центра.

Как пишут «Известия», Власов заявил, что в непростых условиях пандемии коллектив центра справился с поставленными задачами. Процессы подготовки космонавтов к полётам продолжались.

В начале декабря квалификацию космонавта-испытателя присвоили семи кандидатам.

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