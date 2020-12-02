Квалификацию космонавта-испытателя присвоили семи кандидатам

Решением Межведомственной квалификационной комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена семи кандидатам.

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребёнкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову», — говорится в сообщении.

В начале ноября Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).