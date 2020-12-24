Российские учёные получили образцы британского штамма коронавируса
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- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением», — цитирует её ТАСС.
По словам Захаровой, российские учёные обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия примет решение о дальнейших мерах по ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании, когда будет полное понимание ситуации.