Российские учёные получили образцы британского штамма коронавируса

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Российские специалисты получили образцы обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и занимаются его изучением.
Российские учёные получили образцы британского штамма коронавируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, российские учёные обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия примет решение о дальнейших мерах по ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании, когда будет полное понимание ситуации.

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