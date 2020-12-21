В AstraZeneca назвали две цели сотрудничества с центром Гамалеи по COVID-19

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал RT о целях сотрудничества с центром им. Гамалеи, РФПИ и компанией «Р-Фарм» по вакцине против коронавирусной инфекции.

«У нас две главные цели. Первая — дать специалистам из сферы здравоохранения, врачам и медсёстрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй, чтобы было проще. В противном случае им необходимо знать, какая вакцина использовалась в первый раз. А так применение вакцин значительно упрощается. Вторая цель — по возможности повысить эффективность. Совместив две вакцины, можно достичь ещё большей эффективности за счёт повышения стимуляции иммунной системы», — сказал он.

Он отметил, что все компании борются с вирусом, пытаются создать вакцину первыми.

«Но на деле нам понадобится очень много вакцин, поскольку нет компании, которая в одиночку способна произвести такое количество препарата, чтобы хватило всему миру. Так что нам понадобится много-много разных вакцин, чтобы мы смогли в очень короткие сроки привить как можно больше людей по всему миру. Некоторые из этих вакцин должны быть просты в применении и стоить недорого, поскольку страны с низким или средним уровнем дохода не могут позволить себе дорогостоящие препараты», — добавил Сорио.

Ранее центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.