КамАЗ намерен начать разработку грузовиков и автобусов на водороде

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КамАЗ в следующем году планирует начать разработку грузовиков и автобусов на водородном топливе, заявил гендиректор компании Сергей Когогин.
КамАЗ намерен начать разработку грузовиков и автобусов на водороде
  • РИА Новости

«У нас в плане НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — RT) на следующий год присутствует создание водородного автомобиля 18 т и водородного автобуса», — цитирует ТАСС Когогина.

Он уточнил, что не знает, успеет ли компания осуществить этот проект.

По его словам, на данный момент КамАЗ совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом разрабатывает универсальную модульную платформу, на основе которой будут выпускаться новые девяти- и 18-метровые автобусы и электробусы.

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