КамАЗ намерен начать разработку грузовиков и автобусов на водороде
- РИА Новости
«У нас в плане НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — RT) на следующий год присутствует создание водородного автомобиля 18 т и водородного автобуса», — цитирует ТАСС Когогина.
Он уточнил, что не знает, успеет ли компания осуществить этот проект.
По его словам, на данный момент КамАЗ совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом разрабатывает универсальную модульную платформу, на основе которой будут выпускаться новые девяти- и 18-метровые автобусы и электробусы.
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