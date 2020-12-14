Запущенный на «Ангаре» макет полезной нагрузки выведен на расчётную орбиту

Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Ангара-А5» вывел макет полезной нагрузки на расчётную орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» в установленное время вывела на расчётную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки», — говорится в сообщении. Еще больше видео! Еще больше ракурсов!



Смотрите новые видеокадры второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя #Ангара-А5 с космодрома #Плесецк 😎🚀



Видео: @mod_russiapic.twitter.com/Fm7gXFPl31 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020 14 декабря состоялся испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки.