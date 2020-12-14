Запущенный на «Ангаре» макет полезной нагрузки выведен на расчётную орбиту

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Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Ангара-А5» вывел макет полезной нагрузки на расчётную орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Запущенный на «Ангаре» макет полезной нагрузки выведен на расчётную орбиту

«Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» в установленное время вывела на расчётную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

14 декабря состоялся испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки.

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