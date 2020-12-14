В московском планетарии рассказали о полном затмении Солнца 14 декабря
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте учреждения.
Отмечается, что полная фаза затмения будет длится 130 секунд и пройдёт узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).
Также в планетарии сообщили, что частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.
При этом отмечается, что в России никакие фазы этого затмения не будут видны.
Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал исследования грунта Луны.