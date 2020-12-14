В московском планетарии рассказали о полном затмении Солнца 14 декабря

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В московском планетарии сообщили, что 14 декабря «произойдёт полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,025 в 19:13 мск». 

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Отмечается, что полная фаза затмения будет длится 130 секунд и пройдёт узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).

Также в планетарии сообщили, что частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

При этом отмечается, что в России никакие фазы этого затмения не будут видны.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал исследования грунта Луны.

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