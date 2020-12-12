Новая российская орбитальная станция сможет работать вечно
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы корпорации.
«Срок службы лет: не ограничен», — говорится в материалах.
Отмечается, что этого предполагается достичь за счёт архитектуры создания станции и заменямости модулей.
26 ноября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые модули Международной космической станции значительно превысили установленный срок службы в 15 лет, но «списывать станцию ещё рано».