Новая российская орбитальная станция сможет работать вечно

Новая российская орбитальная служебная станция, над проектом которой работает ракетно-космическая корпорация «Энергия» сможет работать бесконечно долго.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы корпорации.

«Срок службы лет: не ограничен», — говорится в материалах.

Отмечается, что этого предполагается достичь за счёт архитектуры создания станции и заменямости модулей.

26 ноября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые модули Международной космической станции значительно превысили установленный срок службы в 15 лет, но «списывать станцию ещё рано».