Рогозин оценил состояние МКС

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые модули Международной космической станции значительно превысили установленный срок службы в 15 лет, но «списывать станцию ещё рано».
Рогозин оценил состояние МКС
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Twitter.

«Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведём мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию ещё рано», — написал Рогозин.

Также он заявил, что видит большой потенциал МКС для развития космического туризма и участия частных космических компаний.

«Всё это будем обсуждать с начала следующего года», — заявил он.

Рогозин подтвердил, что российские предприятия разрабатывают концепцию многофункциональной станции. Рогозин уточнил, что она может быть «национальной или, как вариант, с международным участием».

«Она должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов и стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций», — заявил Рогозин.

Ранее в РКК «Энергия» предупредили о сбоях в работе МКС после 2025 года.

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