Прототип корабля Starship взорвался после испытательного полёта
- © REUTERS/Gene Blevins
Трансляция запуска велась в Twitter американской компании SpaceX.
Watch Starship high-altitude test live → https://t.co/Hs5C53qBxbhttps://t.co/sEMe4firi6— SpaceX (@SpaceX) December 9, 2020
Инцидент произошёл при спуске с заданной высоты.
Глава SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными.
«Успешный взлёт, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он в Twitter.
В сентябре сообщалось о подготовке SpaceX к проведению испытательного полёта прототипа Starship на высоте более 18 км.