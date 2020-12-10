Прототип корабля Starship взорвался после испытательного полёта

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Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полётов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас.
Прототип корабля Starship взорвался после испытательного полёта
  • © REUTERS/Gene Blevins

Трансляция запуска велась в Twitter американской компании SpaceX.

Инцидент произошёл при спуске с заданной высоты.

Глава SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными.

«Успешный взлёт, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он в Twitter.

В сентябре сообщалось о подготовке SpaceX к проведению испытательного полёта прототипа Starship на высоте более 18 км.

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