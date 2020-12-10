Прототип корабля Starship взорвался после испытательного полёта

Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полётов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас.

© REUTERS/Gene Blevins

Трансляция запуска велась в Twitter американской компании SpaceX. Watch Starship high-altitude test live → https://t.co/Hs5C53qBxbhttps://t.co/sEMe4firi6 — SpaceX (@SpaceX) December 9, 2020 Инцидент произошёл при спуске с заданной высоты. Глава SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными. «Успешный взлёт, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он в Twitter. В сентябре сообщалось о подготовке SpaceX к проведению испытательного полёта прототипа Starship на высоте более 18 км.