SpaceX готовится к испытательным полётам прототипа корабля Starship

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Американская компания SpaceX готовится к проведению испытательного полёта прототипа космического корабля Starship на высоте более 18 км. Об этом сообщил в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.
SpaceX готовится к испытательным полётам прототипа корабля Starship
  • © SpaceX

«SN8 (модификация корабля. — RT) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю», — написал Маск в Twitter.

Как уточняет глава SpaceX, специалисты должны провести несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего можно будет осуществлять тестовый полёт на высоту 60 тыс. футов (18,3 км) и возвращение на Землю.

Сообщается, что корабль предназначен для будущих полётов на Марс.

Ранее SpaceX запустила ракету с 57 спутниками на борту.

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