SpaceX готовится к испытательным полётам прототипа корабля Starship
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«SN8 (модификация корабля. — RT) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю», — написал Маск в Twitter.
Как уточняет глава SpaceX, специалисты должны провести несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего можно будет осуществлять тестовый полёт на высоту 60 тыс. футов (18,3 км) и возвращение на Землю.
Сообщается, что корабль предназначен для будущих полётов на Марс.
Ранее SpaceX запустила ракету с 57 спутниками на борту.