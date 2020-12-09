В Симферополе открыли Аллею космонавтики

В Симферополе торжественно открыли аллею космонавтики, приурочив это ко Дню героев Отечества.

Как сообщает «Крыминформ», идейным вдохновителем создания Аллеи космонавтики стал депутат Госсовета Валерий Аксёнов.

«В Крым возвращается космос. Это и дистанционное зондирование земли, и информационные технологии, это технологии в медицине, — сказал Аксёнов.

Он также добавил, что в будущем планируется добавить на аллею экспонаты космической тематики.

«Знаменательно, что в День героев Отечества мы проводим эту важную акцию», — отметил во время церемонии открытия аллеи спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, «этот объект, который открыт по инициативе многих уважаемых крымчан при поддержке городской администрации, свидетельствует о том, что и этой части нашей жизни придаётся очень большое значение».

Ранее сообщалось, что две отслужившие свой срок антенны «Кедр» и «Дельта» из Центра дальней космической связи, установят на Аллее космонавтики в Симферополе.