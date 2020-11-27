Две антенны космической связи установят на Аллее космонавтики в Симферополе

Две отслужившие свой срок антенны «Кедр» и «Дельта» из Центра дальней космической связи, расположенного в селе Витино Сакского района, установят на Аллее космонавтики в Симферополе.

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на сообщение заместителя главы администрации крымской столицы Эмиля Мамедиева.

«Данные антенны установят на Аллее космонавтики. Таким образом, они завершат композицию сквера на улице Гагарина. На данный момент территория уже благоустроена: заменена тротуарная плитка, установлены новые скамейки, а также высажены зелёные насаждения», — цитирует Мамедиева пресс-служба администрации города.

По его словам, во избежание утилизации этих уникальных образцов техники, их восстановили, привели в надлежащий вид и передали администрации крымской столицы для использования в качестве музейных экспонатов.

Сообщается, что космические антенны «Кедр» и «Дельта» ранее входили в состав комплекса получения информации о состоянии космических аппаратов. Также они обеспечивали полёт искусственного спутника Земли, облёт и высадку на Луну с 1967 по 1975 год.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на ВДНХ отметили Всемирную неделю космоса в онлайн-формате.