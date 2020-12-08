Московский планетарий покажет солнечное затмение в прямом эфире

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Московский планетарий покажет 14 декабря солнечное затмение в прямом эфире.
Московский планетарий покажет солнечное затмение в прямом эфире
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Затмение будет виидно только с территории Чили и Аргентины.

«Трансляция начнётся в 17:25 (мск) и будет проводиться на YouTube-канале планетария, её также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях звёздного дома — VK и Facebook», — заявили в пресс-службе.

Комментировать затмение будет астроном, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Угольников.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал исследования грунта Луны.

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