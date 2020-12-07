В РАН прокомментировали предстоящее сближение Юпитера и Сатурна

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Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал предстоящее сближение Юпитера и Сатурна, которое ожидается 21 декабря.
В РАН прокомментировали предстоящее сближение Юпитера и Сатурна
  • © NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)

«Условия наблюдения будут не очень благоприятные, они низко над горизонтом будут», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, желающим увидеть это явление нужно будет проявить определённое рвение и искать планеты сразу после захода солнца примерно в юго-западной части неба.

«Естественно, чем темнее небо, тем лучше их будет видно, нужно искать специально место, в котором нет застройки. Желательно, чтобы это было какое-то возвышенное место», — уточнил он.

Как отметил Вибе, Юпитер и Сатурн уже довольно близки друг к другу, и если хочется посмотреть на яркую планету, то это можно сделать и сейчас.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал исследования грунта Луны.

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