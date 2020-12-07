В Оренбургской области археологи нашли возможное захоронение вождя сарматов

В Тоцком районе Оренбургской области археологи нашли возможное захоронение вождя сарматов.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на археологическую лабораторию Оренбургского педагогического университета.

Специалисты исследовали осенью третий курганный могильник у села Тоцкое. В первом кургане из трёх нашли массовое захоронение 11 человек — мужчин, женщин и детей. В погребении также обнаружен разнообразный инвентарь.

«Такое количество жезлов говорит о том, что, вероятно, здесь был захоронен вождь. Это захоронение непростой сарматской семьи. В этой версии будем разбираться», — заявила заведующая археологической лабораторий вуза Лидия Купцова.

Все новые находки переданы в Музей археологии Оренбургского государственного педагогического университета.

Как ранее писал сайт газеты «Известия», в Хакасии во время раскопок кургана археологи обнаружили неразграбленное скифское захоронение.