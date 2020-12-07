Офтальмолог описала симптомы опасного заболевания глаз

Офтальмолог рассказала, как в домашних условиях диагностировать у себя дистрофию сетчатки.

Как сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» офтальмолог, заведующая филиалом №1 ГКБ им. С.П. Боткина Гульжиян Аржиматова, если предметы видятся в искривлённом или искажённом виде, нужно срочно обратиться к врачу.

«Нужно смотреть каждым глазом. Закрыть левый глаз, проверить зрение правым глазом, а также левым глазом. Вы можете взять тетрадку в клетку, где вертикальные и горизонтальные линии, поставить в центре этого листка точку и посмотреть, не искажаются ли линии, нет ли искривлений как вертикальных линий, так и горизонтальных. Если вы каким-то глазом увидите искривлённые линии, то это первые признаки дистрофии сетчатки. Могут быть пятна перед глазами, если появился отёк. Вы можете посмотреть в квартире на мебель, на тот же шкаф. Посмотреть, ровный ли угол у этого шкафа. Если он искривляется и есть пятна — нужно срочно обратиться к офтальмологу», — сказала врач.

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