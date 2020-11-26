В РКК «Энергия» рассказали о сроке эксплуатации МКС
- NASA
Об этом заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.
«Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идёт, так же как и не говорится о прекращении партнёрских отношений», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что решение по станции может быть принято лишь на правительственном уровне «после детальной проработки решений, которые будут предложены «Роскосмосу» предприятиями отрасли, отвечающими за полёт станции, в первую очередь РКК «Энергия», а также (после. — RT) обсуждения с партнёрами по программе МКС».
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация ждёт от ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложений по национальной орбитальной станции.