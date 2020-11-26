В РКК «Энергия» рассказали о сроке эксплуатации МКС

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Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции может быть принято только на правительственном уровне, речи о прекращении эксплуатации станции после 2025 года не идёт.
В РКК «Энергия» рассказали о сроке эксплуатации МКС
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Об этом заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

«Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идёт, так же как и не говорится о прекращении партнёрских отношений», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что решение по станции может быть принято лишь на правительственном уровне «после детальной проработки решений, которые будут предложены «Роскосмосу» предприятиями отрасли, отвечающими за полёт станции, в первую очередь РКК «Энергия», а также (после. — RT) обсуждения с партнёрами по программе МКС».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация ждёт от ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложений по национальной орбитальной станции.

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