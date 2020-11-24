Рогозин анонсировал вывоз ракеты «Союз-СТ-А» на стартовый комплекс

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил, что «решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 на стартовый комплекс принято».

РИА Новости