Рогозин анонсировал вывоз ракеты «Союз-СТ-А» на стартовый комплекс

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил, что «решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 на стартовый комплекс принято».
Рогозин анонсировал вывоз ракеты «Союз-СТ-А» на стартовый комплекс
  • РИА Новости

«Вывоз состоится завтра в 12:30 мск», — написал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщал, что в ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру обнаружили некачественную деталь, неисправность удалось вовремя выявить.

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