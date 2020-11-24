Рогозин анонсировал вывоз ракеты «Союз-СТ-А» на стартовый комплекс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил, что «решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 на стартовый комплекс принято».
- РИА Новости
«Вывоз состоится завтра в 12:30 мск», — написал Рогозин.
Ранее Рогозин сообщал, что в ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру обнаружили некачественную деталь, неисправность удалось вовремя выявить.
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