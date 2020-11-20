В РАН планируют изучение перспектив добычи ресурсов в космосе

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Президент РАН Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам, которая займётся изучением вопросов научного и правового обеспечения добычи полезных ископаемых в космосе.
В РАН планируют изучение перспектив добычи ресурсов в космосе
  • globallookpress.com

Ою этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу за подписью Сергеева.

«Создать в структуре совета «Экспертную рабочую группу по космическим ресурсам» для обсуждения научных и правовых аспектов исследования, использования и будущего освоения космических ресурсов», — говорится в решении.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов сообщил, что бросковые испытания системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля «Орёл» начнутся в 2023 году.

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